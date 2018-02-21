Американский проповедник Билли Грэм скончался в возрасте 99 лет

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Известный христианский проповедник Билли Грэм скончался в возрасте 99 лет, сообщил телеканал Fox News.

Грэм считался одним из наиболее влиятельных христианских деятелей США. Он известен массовыми проповедями и кампаниями по всему миру. Грэм также был неформальным советником ряда президентов США.

Грэм считался одним из наиболее влиятельных христианских деятелей США. Он известен массовыми проповедями и кампаниями по всему миру. Грэм также был неформальным советником ряда президентов США.

Грэм был пастором Южной баптистской конвенции — крупнейшего объединения баптистов, но обращался ко всем христианам с требованием "принять Иисуса Христа своим личным спасителем". По утверждению организации Грэма, на этот призыв откликнулись 3,2 миллиона человек, а общая аудитория Грэма за десятилетия проповедей превысила 2 миллиарда.

Грэм руководил рядом христианских СМИ и проповеднических организаций и регулярно входил в списки наиболее влиятельных и популярных людей в США.

Он неоднократно приезжал с проповедями в Россию и другие страны бывшего СССР.