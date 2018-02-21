Миссия ЕС передала дело дяди главы Косово в албанский суд

БЕЛГРАД, 21 фев — РИА Новости. Руководство миссии ЕС по верховенству закона в самопровозглашенной республике Косово (EULEX) передало уголовное дело против дяди президента Хашима Тачи в компетенцию местных судей в Приштине и отказалось от участия в процессе, передает Радио и телевидение Косово.

Экс-командующий албанской Освободительной армии Косово (ОАК), бывший депутат парламента самопровозглашенной республики Косово и дядя президента Тачи — Азем Сулья был в августе 2016 года освобожден из-под ареста в ожидании суда по обвинению в присвоении земли сербских семей края на сумму 30 миллионов евро. Он обвиняется в том, что был лидером ОПГ из 40 человек, 21 из которых прокуратура EULEX предъявила обвинения в рамках судебного процесса. Очередное заседание по делу было неожиданно отменено.

"Перед приходом в зал заседаний мы получили информацию, что руководство EULEX приняло решение передать дело в компетенцию местных судей. После данного решения все назначенные ранее заседания отменяются", — цитирует телеканал председательствующего судью Петко Петкова.

Прокуратура EULEX, которая выдвинула обвинение еще в апреле 2016 года, выразила несогласие с данным решением. Передача процесса над дядей главы Косово местным албанским судьям ставит под угрозу результат работы обвинения за несколько лет.

"Отвергаем данное решение, оно несправедливо. Такое решение может принять только председатель судебной палаты EULEX, а не руководство миссии", — привод телеканал реакцию прокурора Данило Цицарелли.

Сулья — дядя по матери президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи носит прозвище "Большой дядя". По данным следствия преступную деятельность по отъему земельных участков у косовских сербов и последующему переоформлению он начал еще в 2006 году. Среди вменяемых его группе преступлений: "организованные преступные действия", "отмывание денег", "злоупотребление служебным положением", "подделка официальных документов", "получение и дача взяток".

Миссия EULEX, в которой участвуют члены ЕС, а также Канада, Норвегия, Швейцария, Турция и США, была основана в феврале 2008 года. Ее сотрудники выполняют полицейские, судебные и административные функции в самопровозглашенной республике. Сейчас контингент составляет 800 человек. Европейский совет в 2016 году продлил мандат миссии до 14 июня 2018. Парламент Косово тогда же утвердил продление мандата EULEX до июня 2018 года. После этой даты Тачи призвал закрыть миссию ЕС по верховенству закона.