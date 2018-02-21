Македония не видит альтернативы вступлению республики в ЕС и НАТО

БЕРЛИН, 21 фев – РИА Новости. Македония хочет улучшать отношения с Россией, но альтернативы вступлению республики в ЕС и НАТО нет, заявил на брифинге с действующий канцлером ФРГ Ангелой Меркель премьер-министр республики Зоран Заев.

"Мы маленькая страна, мы дружественная страна. Мы стремимся к хорошим отношениям со всеми странами, мы хотим также улучшать свои отношения с Россией. Но для Республики Македония нет другой альтернативы, кроме как полноценного участия в ЕС и НАТО", — сказал премьер.

Македония с 2005 года является официальным кандидатом на вступление в Евросоюз. Вступлению в ЕС и НАТО стране мешает спор с Грецией вокруг наименования "Македония". Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.