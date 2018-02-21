В Газе умер палестинец от ран после стычки с израильскими войсками

ГАЗА, 21 фев — РИА Новости. Палестинец скончался от ран, которые он получил на прошлой неделе в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщили местные медики.

"Девятнадцатилетний юноша умер сегодня в больнице от ранений, полученных в прошлую пятницу… в районе лагеря беженцев аль-Бурейдж в центральной части анклава", — сказано в пресс-релизе Минздрава.

Волна протестов с варьирующейся интенсивностью продолжается больше двух месяцев, став ответом палестинцев на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.

В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, воздержались 35. Согласно резолюции, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". Документ также требует, чтобы государства "не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями" Совбеза ООН.