На сайте Минздрава Израиля выложат инструкции к лекарствам на русском языке

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев — РИА Новости. Все лекарства, продающиеся в Израиле, в ближайшие месяцы получат инструкции к применению на русском языке, сообщила автор инициативы, парламентарий Ксения Светлова.
"Уже через несколько месяцев все инструкции, переведенные на русский язык, будут доступны в электронном виде на сайте министерства здравоохранения, где планируется создать специальный портал", — сказала она.
В дальнейшем депутат хочет, чтобы русскоязычные инструкции можно было получать в аптеке при покупке препарата.
Она напомнила, что нынешние правила предписывают дублировать на русском лишь то, что указано на упаковке медикаментов, и не требуют перевода содержащихся внутри информационных материалов.