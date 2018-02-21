На сайте Минздрава Израиля выложат инструкции к лекарствам на русском языке

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев — РИА Новости. Все лекарства, продающиеся в Израиле, в ближайшие месяцы получат инструкции к применению на русском языке, сообщила автор инициативы, парламентарий Ксения Светлова.

Она рассказала журналистам, что заручилась обещанием замминистра здравоохранения Яакова Лицмана "немедленно начать работу по переводу". На первом этапе инструкции предполагается выкладывать в интернет, сопроводив новацию, ориентированную на иммигрантов из бывшего Советского Союза, разъяснительной кампанией в СМИ.

"Уже через несколько месяцев все инструкции, переведенные на русский язык, будут доступны в электронном виде на сайте министерства здравоохранения, где планируется создать специальный портал", — сказала она.

В дальнейшем депутат хочет, чтобы русскоязычные инструкции можно было получать в аптеке при покупке препарата.

Она напомнила, что нынешние правила предписывают дублировать на русском лишь то, что указано на упаковке медикаментов, и не требуют перевода содержащихся внутри информационных материалов.