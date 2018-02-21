Приходько заявила, что ее обманом сняли в предвыборном ролике Порошенко

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев и певица Анастасия Приходько заявили, что их обманом сняли в предвыборном ролике президента Украины Петра Порошенко.

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине в 2019 году, официально предвыборная президентская кампания начнется только в январе следующего года.

"На экраны вышел ролик, где я говорю следующие строки: "Развиваем украинское пространство, украинскую культуру. Слушаем украинское – это модно". Но этот ролик мы снимали как социальный ролик в поддержку развития Украины. Мне позвонил Евгений Нищук (министр культуры — ред.), который предложил поучаствовать в социальном проекте. Но, как видите, мое имя жестко и подло использовали в своих политических играх", — сказала Приходько в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в Facebook.

Позже украинский режиссер Сеитаблаев также заявил, что не знал о деталях ролика и не предполагал, что он будет иметь политический характер.

Кроме того, в ролике, который опубликован в YouTube, пенсионер благодарит власть за увеличение пенсии, говорит: "Верю, что будет лучше". Также в ролике задействованы фигуры чиновника, учительницы и военного, все они говорят об успехах, например военный говорит, что армия стала сильнее. Ролик заканчивается лозунгом "Идем вперед!" и подписью "Петр Порошенко".