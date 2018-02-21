В сейме призвали признать Компартию Литвы "преступной организацией"

ВИЛЬНЮС, 21 фев – РИА Новости. Консерваторы литовского сейма призвали на законодательном уровне признать Коммунистическую партию Литвы (КПЛ) "преступной организацией". Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу канцелярии парламента.
По словам Ажубалиса, летом прошлого года парламент принял резолюцию "Об оценке преступной деятельности Коммунистической партии Литвы", в которой говорилось о разработке законопроекта, признающего деятельность партии преступной. Однако правительство так и не предприняло никаких действий.
Касчюнас подчеркнул, что признание КПЛ "преступной организацией" является важным шагом для истории республики.
По его словам, "точные и принципиальные позиции Литвы как страны, пострадавшей от советской агрессии, необходимы для того, чтобы наконец-то масштаб коммунистических преступлений стал признанным".
Коммунистическая партия Литвы (КПЛ) была правящей в Литовской ССР с 1940 по 1991 год. Нынешний президент республики Даля Грибаускайте состояла в партии с 1983 года.
Консерватор Лауринас Касчюнас известен своей русофобской позицией и радикальными предложениями. В частности, он заявлял о необходимости снести памятники советским солдатам.
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