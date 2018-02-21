В сейме призвали признать Компартию Литвы "преступной организацией"

ВИЛЬНЮС, 21 фев – РИА Новости. Консерваторы литовского сейма призвали на законодательном уровне признать Коммунистическую партию Литвы (КПЛ) "преступной организацией". Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу канцелярии парламента.

Инициаторами предложения выступили Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ). Они обратились к спикеру сейма Викторасу Пранцкетису, чтобы тот призвал правительство подготовить соответствующий законопроект.

По словам Ажубалиса, летом прошлого года парламент принял резолюцию "Об оценке преступной деятельности Коммунистической партии Литвы", в которой говорилось о разработке законопроекта, признающего деятельность партии преступной. Однако правительство так и не предприняло никаких действий.

Касчюнас подчеркнул, что признание КПЛ "преступной организацией" является важным шагом для истории республики.

"Одной из важнейших целей данной резолюции является стремление к тому, чтобы начать одинаково оценивать преступления коммунистов и нацистов. Несмотря на то, что режимы и коммунистов, и нацистов стоили десятки миллионов жизней, к первому все еще относятся более снисходительно", — заявил депутат от партии консерваторов.

По его словам, "точные и принципиальные позиции Литвы как страны, пострадавшей от советской агрессии, необходимы для того, чтобы наконец-то масштаб коммунистических преступлений стал признанным".

Коммунистическая партия Литвы (КПЛ) была правящей в Литовской ССР с 1940 по 1991 год. Нынешний президент республики Даля Грибаускайте состояла в партии с 1983 года.

Консерватор Лауринас Касчюнас известен своей русофобской позицией и радикальными предложениями. В частности, он заявлял о необходимости снести памятники советским солдатам.

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