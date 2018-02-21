Полицейский погиб в США во время перестрелки

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Полицейский погиб в результате перестрелки в американском штате Алабама, сообщает телеканал WKRG-TV.

По данным телеканала, перестрелка была связана с гибелью женщины, чье тело было найдено во вторник вечером. В результате был ранен сотрудник подразделения мобильной полиции Джастин Билла. Он был госпитализирован, но позднее скончался в больнице.

После инцидента подозреваемый Роберт Холли забаррикадировался в доме. Спустя несколько часов власти сообщили, что "ситуация с забаррикадировавшимся человеком разрешена". По данным телеканала, он скончался, однако остается неизвестным, совершил ли он самоубийство или был ликвидирован полицией.

При этом дочь погибшей женщины считает, что человеком, забаррикадировавшимся в доме, был бывший супруг ее матери, сообщает телеканал.