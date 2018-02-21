Анкара удивлена предложением Пентагона направить YPG на борьбу с РПК

АНКАРА, 21 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара удивлена предложением Вашингтона направить силы самообороны сирийских курдов (YPG) на борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК), запрещенной в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее прошли переговоры между министром обороны Турции Нуреттин Джаникли и его американским коллегой Джеймсом Мэттисом. Глава Пентагона предложил отделить YPG от РПК и заставить ее бороться против этой партии. Турция считает YPG террористической организацией, связанной с РПК.

Отношения Турции и США переживают кризис из-за военной поддержки YPG, оказываемой Вашингтоном.

"Это странное заявление (Мэттиса) всех очень удивило. Ни до этого, ни после, ни у меня на встрече с (помощником президента США по нацбезопасности Гербертом) Макмастером, ни у нашего президента на встрече с (госсекретарем США Рексом) Тиллерсоном такого на повестке не было. И ни от кого из официальных лиц США мы такого предложения не слышали. Вероятно, они сами поняли, что подобное предложение звучит неубедительно, и больше на нем не настаивают", — сказал Калын журналистам в Анкаре.

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