Партия "Женский диалог" предложила сотрудничество Меланье Трамп

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Партия "Женский диалог" направила супруге президента США Меланье Трамп обращение с предложением сотрудничества, сообщила РИА Новости в среду председатель партии Елена Семерикова.

"Вчера вручили послу США Джону Хантсману документ для Меланьи Трамп. Она занимается не только благотворительностью, но и такими важными вопросами, как материнство, детство, борьба с наркоманией и насилием. Мы получали предложение от сенаторов и депутатов штата Нью-Йорк сотрудничества между нашими странами по этим вопросам. Теперь мы хотим в рамках женского диалога продолжить сотрудничество, но уже на более высоком уровне", — сказала Семерикова.

В тексте обращения, которое имеется в распоряжении РИА Новости, партия сообщает, что активно отстаивает интересы детей по всему миру, а также борется с глобальными и актуальными проблемами современного мира, такими как наркозависимость, сексуальное насилие в интернете, а также несоблюдение гражданских прав пожилых людей.

"С целью обмена опытом, прошу вас, уважаемая госпожа Трамп, не отказать в любезности встречи с представителями всероссийской партии "Женский диалог". Выражаю уверенность, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между народами наших стран", — говорится в обращении Семериковой.