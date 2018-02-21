Пожар произошел в молодежном центре в Роттердаме, есть пострадавшие

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в результате пожара, который произошел в здании в нидерландском городе Роттердам, сообщает в среду портал NL Times.

Одиннадцать человек были доставлены в госпитали с отравлением дымом.

Сообщается, что в здании находится молодежный центр, где проживают люди с психологическими проблемами.

Пожар начался в шкафу на третьем этаже пятиэтажного здания. Когда пожарные прибыли по вызову, оказалось, что также охвачен огнем контейнер на первом этаже. Пожарным удалось быстро взять возгорание под контроль, но здание оставалось очень задымленным, сообщает портал.

Полиция устанавливает причину возгорания.