Лукашенко заявил, что Минск всегда будет для ООН надежной опорой

МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Белоруссия всегда будет надежной опорой для Организации Объединенных Наций, заявил в среду президент страны Александр Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало на встрече президента с первым заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.

"Мы будем для вас, для всех нас — Организации Объединенных Наций — надежной опорой. В этом вы должны быть уверены… Не только потому что… ООН — это та площадка, где мы можем открыто говорить о наших проблемах, но еще и потому, что вы, мы все нацелены на ликвидацию неравномерного развития, на ликвидацию бедности, создание настоящего многополярного мира", — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Глава белорусского государства выразил надежду, что "когда-нибудь этот многополярный мир будет представлен не тремя-пятью государствами, а всеми странами мира". "Каждый человек на планете имеет право быть в центре это многополярного мира. В решении этих сложных проблем современности Европа обязана сыграть свою ключевую роль", — сказал Лукашенко.

Он также приветствовал проведение в Минске Регионального форума национальных координаторов по целям устойчивого развития, который открывается в среду. По словам президента, это позволит обсудить основное направление деятельности всех стран ООН на ближайшую перспективу — вопросы выполнения повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

"Мы твердо привержены этой идее (целям устойчивого развития до 2020 года – ред.), как и вы, потому что уверены в том, что причиной всех неурядиц, в том числе самой большой проблемы — терроризма, является именно неравномерное развитие государств, что порождает, прежде всего, бедность. Мы придерживаемся той формулы, что дай человеку работу — он никогда не возьмет винтовку в руки", — подчеркнул Лукашенко.