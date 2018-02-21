Закон о реинтеграции "развяжет руки" украинским военным, считает Пушилин

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото

ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса позволяет "развязать руки" украинским военным в Донбассе, заявил в среду журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

Президент Украины во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"Пока данный закон можно рассматривать как запоздалую попытку узаконить насилие, нарушение прав человека, развязать руки в военном плане и сделать возможным в любой момент развязать полноценные боевые действия. Подобные действия Петра Порошенко не спасут ни его, ни Турчинова (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов — ред.) от ответственности за геноцид народа Донбасса", — сказал Пушилин.

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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.