Закон о реинтеграции "развяжет руки" украинским военным, считает Пушилин

ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса позволяет "развязать руки" украинским военным в Донбассе, заявил в среду журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.
"Пока данный закон можно рассматривать как запоздалую попытку узаконить насилие, нарушение прав человека, развязать руки в военном плане и сделать возможным в любой момент развязать полноценные боевые действия. Подобные действия Петра Порошенко не спасут ни его, ни Турчинова (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов — ред.) от ответственности за геноцид народа Донбасса", — сказал Пушилин.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.6%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.