В МЭР рассказали об интересе к таиландскому "экономическому коридору"

БАНГКОК, 21 фев – РИА Новости. Многие российские компании проявляют значительный интерес к инвестиционному сотрудничеству с таиландскими партнерами в рамках программы "Восточного экономического коридора", сообщил журналистам в среду в Бангкоке заместитель министра экономического развития России Алексей Груздев.

Замглавы Минэкономразвития находится в Бангкоке с рабочим визитом во главе российской бизнес-миссии, организованной министерством совместно с Российским экспортным центром при поддержке посольства и торгпредства РФ в Таиланде, и состоящей из представителей более 50 российских предприятий. Бизнес-миссия началась во вторник прямыми двусторонними встречами российских и таиландских компаний и продолжилась в среду пленарным заседанием, на котором таиландская сторона представляла презентацию программы ускоренного развития инфраструктуры региона, расположенного вдоль побережья Сиамского залива и обозначаемого, как "Восточный экономический коридор".

"Восточный Экономический коридор" (ВЭК) – это мегапроект для региона, и для страны, конечно же. Целый ряд кластеров создается – это и электротехника, и технологии, инновации машиностроения, в том числе будет развиваться сопутствующая инфраструктура", — напомнил заместитель министра.

"В рамках этого проекта наши компании проявляют интерес к строительству железных дорог, линий, которые соединят ВЭК с Бангкоком, к развитию инфраструктуры морских портов, хорошо известного россиянам аэродрома "Утапао", к планам создания отдельного кластера по обслуживанию авиационной техники", — сообщил Груздев.

Он добавил, что в сфере авиационного обслуживания у российских компаний, прежде всего у Объединенной Авиастроительной Корпорации и у "Вертолетов России" есть практический интерес.

"Рассматривается идея создания регионального сервисного центра авиационной техники, соответствующие консультации ведутся", — сказал замглавы МЭР.

Он также не исключил интереса российского бизнеса и к взаимодействию в судостроительной отрасли, в развитии гражданского судостроения.

"Что касается портовой инфраструктуры: порт Лемчабанг будет развиваться, не исключено создание совместных транспортных путей с Владивостоком, по крайней мере, представители логистической компании FESCO ведут здесь переговоры на эту тему", — сказал Груздев.