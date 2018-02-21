В МЭР рассказали об интересе к таиландскому "экономическому коридору"

БАНГКОК, 21 фев – РИА Новости. Многие российские компании проявляют значительный интерес к инвестиционному сотрудничеству с таиландскими партнерами в рамках программы "Восточного экономического коридора", сообщил журналистам в среду в Бангкоке заместитель министра экономического развития России Алексей Груздев.
"Восточный Экономический коридор" (ВЭК) – это мегапроект для региона, и для страны, конечно же. Целый ряд кластеров создается – это и электротехника, и технологии, инновации машиностроения, в том числе будет развиваться сопутствующая инфраструктура", — напомнил заместитель министра.
"В рамках этого проекта наши компании проявляют интерес к строительству железных дорог, линий, которые соединят ВЭК с Бангкоком, к развитию инфраструктуры морских портов, хорошо известного россиянам аэродрома "Утапао", к планам создания отдельного кластера по обслуживанию авиационной техники", — сообщил Груздев.
Он добавил, что в сфере авиационного обслуживания у российских компаний, прежде всего у Объединенной Авиастроительной Корпорации и у "Вертолетов России" есть практический интерес.
"Рассматривается идея создания регионального сервисного центра авиационной техники, соответствующие консультации ведутся", — сказал замглавы МЭР.
Он также не исключил интереса российского бизнеса и к взаимодействию в судостроительной отрасли, в развитии гражданского судостроения.
"Что касается портовой инфраструктуры: порт Лемчабанг будет развиваться, не исключено создание совместных транспортных путей с Владивостоком, по крайней мере, представители логистической компании FESCO ведут здесь переговоры на эту тему", — сказал Груздев.