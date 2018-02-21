В Госдуме объяснили, почему конфликты на Ближнем Востоке "затянулись"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Специфика Ближнего Востока такова, что российская сторона прогнозирует долгосрочное противостояние в регионе, при этом Москва прикладывает все усилия и на военно-политическом направлении, и на дипломатическом уровне, чтобы этого не случилось, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Турция, со слов парламентария, пытается "балансировать между собственными интересами, интересами Запада и желанием выстраивать союзнические отношения с Россией", поэтому ее действия иногда "не поддаются нашей логике".
"Мы надеемся, что не перейдет (в долгосрочный конфликт). Россия прикладывает все усилия и на военно-политическом направлении, и на дипломатическом треке. Вы знаете, что мы ведем все переговоры… Но, к сожалению, клубок интересов и менталитет народов на Ближнем Востоке таков, что мы прогнозируем долгосрочное противостояние на Ближнем Востоке", — заключил он.