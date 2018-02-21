В Госдуме объяснили, почему конфликты на Ближнем Востоке "затянулись"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Специфика Ближнего Востока такова, что российская сторона прогнозирует долгосрочное противостояние в регионе, при этом Москва прикладывает все усилия и на военно-политическом направлении, и на дипломатическом уровне, чтобы этого не случилось, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

"Как говорил наш лидер всегда, заварушка на Ближнем Востоке будет еще на долгие годы вперед, если не на десятилетия. Поэтому, конечно, те усилия, которые предпринимает международное сообщество и Россия особенно, они, конечно, способствуют нормализации ситуации, но, к сожалению, пока только на определенный временной промежуток. То есть такого устойчивого мира мы пока не видим там", — сказал Морозов журналистам в среду.

Турция, со слов парламентария, пытается "балансировать между собственными интересами, интересами Запада и желанием выстраивать союзнические отношения с Россией", поэтому ее действия иногда "не поддаются нашей логике".

"Мы надеемся, что не перейдет (в долгосрочный конфликт). Россия прикладывает все усилия и на военно-политическом направлении, и на дипломатическом треке. Вы знаете, что мы ведем все переговоры… Но, к сожалению, клубок интересов и менталитет народов на Ближнем Востоке таков, что мы прогнозируем долгосрочное противостояние на Ближнем Востоке", — заключил он.