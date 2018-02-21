Польша рассчитывает подписать контракт на покупку Patriot у США в 2018 году

ВАРШАВА, 21 фев — РИА Новости. Польша рассчитывает подписать контракт на покупку в США систем ПРО Patriot в первом квартале 2018 года, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"Многое говорит о том, что вопрос Patriot мы закроем в первом квартале 2018 года", — сказал Блащак в эфире Польского радио.

В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021–2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.