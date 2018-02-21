МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти Катара и Чада подписали меморандум о взаимопонимании для возобновления дипломатических отношений между двумя странами, пишет издание Gulf Times.

По данным издания, соглашение было достигнуто после встречи между главами МИД Катара и Чада, которая состоялась во вторник. Сообщается, что в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения и способы их развития, а также ряд региональных и международных вопросов, представляющих общий интерес.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет летом 2017 года разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром все транспортное сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Кувейт, в свою очередь, выступил с предложением о проведении прямых переговоров между Катаром и его оппонентами.