В Каракасе в метро взорвали еще одну гранату со слезоточивым газом

МЕХИКО, 21 фев – РИА Новости. Министр электроэнергии Венесуэлы Луис Мотта Домингес сообщил о новом взрыве гранаты со слезоточивым газом в метро Каракаса.

Инцидент произошел на станции "Капучинос". "Это то же самое, что взрыв на станции "Площадь Венесуэлы", чтобы спровоцировать беспокойство народа и омрачить выборы", — заявил Мотта Домингес в эфире канала VTV. Министр обвинил в попытках дестабилизации ситуации США.

За февраль в подземке Каракаса взорвались уже три гранаты со слезоточивым газом. Первая была взорвана на станции "Площадь Венесуэлы" 5 февраля. Выборы президента в стране намечены на 22 апреля.