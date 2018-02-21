В США признаны незаконными устройства для скорострельности винтовок

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что подписал меморандум о незаконности приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок.

По его словам, меморандум "рекомендует" местным властям сделать незаконным использование подобных приспособлений, которые позволяют обходить ограничения на скорость стрельбы из полуавтоматического оружия.

Подобное приспособление использовал Стивен Пэддок, подозреваемый в стрельбе в Лас-Вегасе в октябре — тогда погибли 58 человек, более 850 были ранены.