Под контроль Киева: Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Военного кабинета в Киеве. 20 февраля 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Военного кабинета в Киеве. 20 февраля 2018

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ вступит в силу после того, как его опубликуют в официальном издании — газете "Голос Украины".

При подписании Порошенко заявил, что закон "обеспечит правовой механизм для политико-дипломатического возвращения" Донбасса под контроль Киева. Он тут же поручил министру обороны и начальнику Генштаба подготовить к 1 апреля предложения по изменению формата военной операции на востоке страны и по кандидатуре командующего объединенными силами.

Украинский лидер также отметил, что Киев выступает за мирное решение конфликта в Донбассе.

"Подтверждением этого является наша решительная борьба за развертывание классической миротворческой миссии ООН, которая могла бы обеспечить компонент безопасности для восстановления суверенитета", — сказал Порошенко.

Содержание закона

В тексте Россию называют страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов будет определять президент по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время для защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

Кроме того, еще в первом чтении депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

При этом на самой Украине документ сталкивается с постоянной критикой. Так, "Оппозиционный блок" пытался отменить закон, но это предложение поддержали лишь 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявлял, что этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта.

Реакция ДНР и ЛНР

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках документ также раскритиковали.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР, полпред самопровозглашенной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что "закон не спасет Порошенко и Турчинова (секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. — Прим. ред.) от наказания за нарушение законов собственной страны. И не спасет страну, которая узаконила войну с мирным населением".

Принятие и подписание закона он назвал "очередным витком деструктивной политики Киева по отношению к жителям Донбасса".

Такую же позицию озвучил и полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин. Он отметил, что уже почти четыре года Киев "ведет полномасштабные военные действия против гражданского населения и территорий, которые по-прежнему называет своими", а теперь сможет применять против жителей ЛНР и ДНР армию.

Исполняющая обязанности главы МИД ДНР, представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Наталья Никонорова отметила в свою очередь, что подписание закона о реинтеграции — это попытка развязать боевые действия в Донбассе.

Представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко подчеркнул, что народная милиция самопровозглашенной республики готова отразить агрессии со стороны ВСУ.

Закон о дезинтеграции

Закон также критикуют в Москве. Так, еще до подписания документа украинским президентом глава МИД Сергей Лавров назвал его "законом о дезинтеграции", так как он направлен против логики Минских соглашений.

"Закон еще окончательно не опубликован в финальной версии, но если читать его в тех вариантах, которые просачивались в публичное пространство, то там силовики получают право арестовывать людей без суда и следствия, проводить силовые мероприятия, подавлять беспорядки, инакомыслие", — сказал Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс".

Уже после подписания документа глава внешнеполитического ведомства отметил, что документ уводит в сторону от выполнения минских соглашений и является попыткой их перечеркнуть. Он выразил надежду, что страны Запада понимают это.

Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил в свою очередь, что закон закрепляет государственную поддержку преступлений украинских силовиков.

Гвоздь в гроб Минских соглашений

По мнению директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, закон фактически ставит крест на минских соглашениях.

"Это (украинский закон — Прим. ред.) очередной гвоздь в гроб минских соглашений… Переговариваться в рамках "нормандского формата" и минских соглашений после принятия закона на Украине бессмысленно", — сказал Жарихин в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

Теперь, по мнению эксперта, у ситуации на востоке Украины есть только два варианта развития — или военные действия, или замораживание конфликта.