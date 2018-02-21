РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Под контроль Киева: Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

15:4421.02.2018
(обновлено: 17:41 21.02.2018)
71342049
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко во время заседания Военного кабинета в Киеве. 20 февраля 2018Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Военного кабинета в Киеве. 20 февраля 2018
© Фото : пресс-служба президента Украины

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ вступит в силу после того, как его опубликуют в официальном издании — газете "Голос Украины".

Ополченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
Перейти в фотобанк
В ЛНР опасаются активизации украинских диверсантов и снайперов в Донбассе

При подписании Порошенко заявил, что закон "обеспечит правовой механизм для политико-дипломатического возвращения" Донбасса под контроль Киева. Он тут же поручил министру обороны и начальнику Генштаба подготовить к 1 апреля предложения по изменению формата военной операции на востоке страны и по кандидатуре командующего объединенными силами.

Украинский лидер также отметил, что Киев выступает за мирное решение конфликта в Донбассе.

"Подтверждением этого является наша решительная борьба за развертывание классической миротворческой миссии ООН, которая могла бы обеспечить компонент безопасности для восстановления суверенитета", — сказал Порошенко.

Содержание закона

В тексте Россию называют страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов будет определять президент по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Война кончится, когда на Украине появится "вменяемая власть", заявили в ДНР

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время для защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

Кроме того, еще в первом чтении депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

При этом на самой Украине документ сталкивается с постоянной критикой. Так, "Оппозиционный блок" пытался отменить закон, но это предложение поддержали лишь 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Донецк, ДНР
© РИА Новости / Вера Костамо
Политолог: суть закона о реинтеграции Донбасса противоречит его названию

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявлял, что этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта.

Реакция ДНР и ЛНР

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках документ также раскритиковали.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР, полпред самопровозглашенной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что "закон не спасет Порошенко и Турчинова (секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. — Прим. ред.) от наказания за нарушение законов собственной страны. И не спасет страну, которая узаконила войну с мирным населением".

Андрей Клишас. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Клишас: зкон о реинтеграции Донбасса равнозначен отказу от "Минска-2"

Принятие и подписание закона он назвал "очередным витком деструктивной политики Киева по отношению к жителям Донбасса".

Такую же позицию озвучил и полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин. Он отметил, что уже почти четыре года Киев "ведет полномасштабные военные действия против гражданского населения и территорий, которые по-прежнему называет своими", а теперь сможет применять против жителей ЛНР и ДНР армию.

Исполняющая обязанности главы МИД ДНР, представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Наталья Никонорова отметила в свою очередь, что подписание закона о реинтеграции — это попытка развязать боевые действия в Донбассе.

Представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко подчеркнул, что народная милиция самопровозглашенной республики готова отразить агрессии со стороны ВСУ.

Закон о дезинтеграции

Закон также критикуют в Москве. Так, еще до подписания документа украинским президентом глава МИД Сергей Лавров назвал его "законом о дезинтеграции", так как он направлен против логики Минских соглашений.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Порошенко приказал поменять формат операции в Донбассе‍

"Закон еще окончательно не опубликован в финальной версии, но если читать его в тех вариантах, которые просачивались в публичное пространство, то там силовики получают право арестовывать людей без суда и следствия, проводить силовые мероприятия, подавлять беспорядки, инакомыслие", — сказал Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс".

Уже после подписания документа глава внешнеполитического ведомства отметил, что документ уводит в сторону от выполнения минских соглашений и является попыткой их перечеркнуть. Он выразил надежду, что страны Запада понимают это.

Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил в свою очередь, что закон закрепляет государственную поддержку преступлений украинских силовиков.

Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Закона о реинтеграции Донбасса. 20 февраля 2018
© Фото : пресс-служба президента Украины
Депутат о законе по Донбассу: Порошенко держится на одном ресурсе

Гвоздь в гроб Минских соглашений

По мнению директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, закон фактически ставит крест на минских соглашениях.

"Это (украинский закон — Прим. ред.) очередной гвоздь в гроб минских соглашений… Переговариваться в рамках "нормандского формата" и минских соглашений после принятия закона на Украине бессмысленно", — сказал Жарихин в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

Теперь, по мнению эксперта, у ситуации на востоке Украины есть только два варианта развития — или военные действия, или замораживание конфликта.

Комментировать
В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
berserker79
Котлы ждут, милости просим!
16:21
21.02.2018
ОтветитьНе отвечать
berserker79Serchmal
Serchmal, свои берите, коли остались, не всё же на халявку.
16:46
21.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена