"На крови и лжи". Как рождалась новая украинская власть

Игорь Гашков, Андрей Веселов

Четыре года назад Евромайдан на Украине вошел в свою завершающую стадию. На улицах Киева был открыт огонь из стрелкового оружия. Это привело к массовым жертвам. Президент страны Виктор Янукович стремительно терял рычаги управления. Нынешняя украинская власть, впоследствии обвинившая во взрыве насилия Россию, рождалась в крови. Между тем факты, обнародованные РИА Новости, свидетельствуют, что провокационные выстрелы совершили снайперы, работавшие на оппозицию.

© РИА Новости Копия заявления Кобы Нергадзе и другие документы по делу снайперов, обнародованные РИА Новости © РИА Новости Копия заявления Кобы Нергадзе и другие документы по делу снайперов, обнародованные РИА Новости

Выстрелы в Украину

Напряжение в центре украинской столицы нарастало с середины февраля 2014 года, однако еще вечером 17-го числа положение Януковича не выглядело безнадежным. За последовавшие два дня ситуация резко изменилась. Возобновившиеся столкновения между силовиками и оппозицией привели к человеческим жертвам.

Власти предприняли попытку ввести ситуацию в мирное русло. Президент Янукович договорился с лидерами оппозиции о перемирии. Двадцатого февраля был объявлен общенациональный траур. По горькой иронии этот день вошел в историю как день массовой бойни в центре украинской столицы.

Первые выстрелы прозвучали уже утром на площади Независимости, где разбили лагерь оппозиционеры, и на улице Институтской. Около девяти утра оппозиционеры перешли в наступление, захватив стелу Независимости и Октябрьский дворец. Силовики отступали, стрельба усиливалась. Погибли 53 человека — 49 протестующих и четыре сотрудника правоохранительных органов.

После победы приверженцы Майдана обвинили в кровопролитии силовиков. По данным комиссии, возглавляемой генералом Геннадием Москалем, огонь открыли снайперы Крымского территориального управления Внутренних войск. Сомнения в достоверности этой версии возникли практически сразу. Уже в марте 2014 года была обнародована запись разговора верховного представителя ЕС по международным делам Кэтрин Эштон с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом. Из беседы было ясно: стреляли снайперы оппозиции. В 2018 году открылись новые свидетельства, подтверждающие это.

РИА Новости опубликовало интервью с грузинскими снайперами с Майдана — Кобой Нергадзе и Александром Ревазишвили. Они утверждают, что вопрос о стрельбе обсуждался c Андреем Парубием и Сергеем Пашинским — сейчас спикером Верховной рады и главой комитета Рады по обороне и безопасности соответственно. Инструктировал стрелков некий бывший американский военнослужащий Кристофер Брайн. Оружие в здания консерватории и гостиницы "Украина" принес лично Пашинский в сопровождении неизвестных. В день массовых расстрелов Пашинский сам вел огонь из автомата. Из карабина "Сайга" стрелял Владимир Парасюк — в тот момент "сотник" Майдана, а потом офицер батальона "Днепр" и народный депутат Украины.

"В основе нынешней украинской власти — кровь и ложь", — говорил бывший украинский премьер Николай Азаров.

Как сдался Янукович

Последовавшие после массовой бойни события стали коллапсом украинской государственной системы. Загнанный в угол, президент Янукович фактически отказался от сопротивления. Двадцать первого февраля он подписал с представителями оппозиции Соглашение об урегулировании политического кризиса: в стране назначались досрочные президентские выборы. Радикальную часть майдановцев — группировку "Правый сектор"* — частичная капитуляция Януковича не устроила.

Сдававшейся власти пригрозили продолжением насилия, если президент не подаст в отставку. Вечером 21 февраля Янукович де-факто выполнил это требование. Политик покинул Киев.

На Украине воцарился хаос. Оппозиционные активисты по собственному усмотрению смещали власть в регионах, захватывая государственные учреждения. Уже не управлявший страной Янукович де-юре отказывался признавать поражение. Власть досталась лидерам майданного движения, действовавшим без всяких на то легальных оснований.

Силы правопорядка покинули правительственный квартал, немедленно занятый оппозицией. Смещение власти было закреплено. В условиях, когда местонахождение президента не было известно, а его сторонники не сопротивлялись, Андрей Парубий объявил, что оппозиция полностью контролирует Киев.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.