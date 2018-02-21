"На крови и лжи". Как рождалась новая украинская власть

Игорь Гашков, Андрей Веселов
Четыре года назад Евромайдан на Украине вошел в свою завершающую стадию. На улицах Киева был открыт огонь из стрелкового оружия. Это привело к массовым жертвам. Президент страны Виктор Янукович стремительно терял рычаги управления. Нынешняя украинская власть, впоследствии обвинившая во взрыве насилия Россию, рождалась в крови. Между тем факты, обнародованные РИА Новости, свидетельствуют, что провокационные выстрелы совершили снайперы, работавшие на оппозицию.
Выстрелы в Украину
Напряжение в центре украинской столицы нарастало с середины февраля 2014 года, однако еще вечером 17-го числа положение Януковича не выглядело безнадежным. За последовавшие два дня ситуация резко изменилась. Возобновившиеся столкновения между силовиками и оппозицией привели к человеческим жертвам.
Власти предприняли попытку ввести ситуацию в мирное русло. Президент Янукович договорился с лидерами оппозиции о перемирии. Двадцатого февраля был объявлен общенациональный траур. По горькой иронии этот день вошел в историю как день массовой бойни в центре украинской столицы.
Первые выстрелы прозвучали уже утром на площади Независимости, где разбили лагерь оппозиционеры, и на улице Институтской. Около девяти утра оппозиционеры перешли в наступление, захватив стелу Независимости и Октябрьский дворец. Силовики отступали, стрельба усиливалась. Погибли 53 человека — 49 протестующих и четыре сотрудника правоохранительных органов.
После победы приверженцы Майдана обвинили в кровопролитии силовиков. По данным комиссии, возглавляемой генералом Геннадием Москалем, огонь открыли снайперы Крымского территориального управления Внутренних войск. Сомнения в достоверности этой версии возникли практически сразу. Уже в марте 2014 года была обнародована запись разговора верховного представителя ЕС по международным делам Кэтрин Эштон с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом. Из беседы было ясно: стреляли снайперы оппозиции. В 2018 году открылись новые свидетельства, подтверждающие это.
"В основе нынешней украинской власти — кровь и ложь", — говорил бывший украинский премьер Николай Азаров.
Как сдался Янукович
Последовавшие после массовой бойни события стали коллапсом украинской государственной системы. Загнанный в угол, президент Янукович фактически отказался от сопротивления. Двадцать первого февраля он подписал с представителями оппозиции Соглашение об урегулировании политического кризиса: в стране назначались досрочные президентские выборы. Радикальную часть майдановцев — группировку "Правый сектор"* — частичная капитуляция Януковича не устроила.
Сдававшейся власти пригрозили продолжением насилия, если президент не подаст в отставку. Вечером 21 февраля Янукович де-факто выполнил это требование. Политик покинул Киев.
Силы правопорядка покинули правительственный квартал, немедленно занятый оппозицией. Смещение власти было закреплено. В условиях, когда местонахождение президента не было известно, а его сторонники не сопротивлялись, Андрей Парубий объявил, что оппозиция полностью контролирует Киев.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.