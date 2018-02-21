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"На крови и лжи". Как рождалась новая украинская власть

08:0021.02.2018
(обновлено: 08:01 21.02.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве. Февраль 2014Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве. Февраль 2014
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Игорь Гашков, Андрей Веселов

Четыре года назад Евромайдан на Украине вошел в свою завершающую стадию. На улицах Киева был открыт огонь из стрелкового оружия. Это привело к массовым жертвам. Президент страны Виктор Янукович стремительно терял рычаги управления. Нынешняя украинская власть, впоследствии обвинившая во взрыве насилия Россию, рождалась в крови. Между тем факты, обнародованные РИА Новости, свидетельствуют, что провокационные выстрелы совершили снайперы, работавшие на оппозицию.

© РИА НовостиКопия заявления Кобы Нергадзе и другие документы по делу снайперов, обнародованные РИА Новости
© РИА Новости
Копия заявления Кобы Нергадзе и другие документы по делу снайперов, обнародованные РИА Новости

Выстрелы в Украину

Напряжение в центре украинской столицы нарастало с середины февраля 2014 года, однако еще вечером 17-го числа положение Януковича не выглядело безнадежным. За последовавшие два дня ситуация резко изменилась. Возобновившиеся столкновения между силовиками и оппозицией привели к человеческим жертвам.

Власти предприняли попытку ввести ситуацию в мирное русло. Президент Янукович договорился с лидерами оппозиции о перемирии. Двадцатого февраля был объявлен общенациональный траур. По горькой иронии этот день вошел в историю как день массовой бойни в центре украинской столицы.

Первые выстрелы прозвучали уже утром на площади Независимости, где разбили лагерь оппозиционеры, и на улице Институтской. Около девяти утра оппозиционеры перешли в наступление, захватив стелу Независимости и Октябрьский дворец. Силовики отступали, стрельба усиливалась. Погибли 53 человека — 49 протестующих и четыре сотрудника правоохранительных органов.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники оппозиции несут раненого во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве. 20 февраля 2017
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонники оппозиции несут раненого во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве. 20 февраля 2017

После победы приверженцы Майдана обвинили в кровопролитии силовиков. По данным комиссии, возглавляемой генералом Геннадием Москалем, огонь открыли снайперы Крымского территориального управления Внутренних войск. Сомнения в достоверности этой версии возникли практически сразу. Уже в марте 2014 года была обнародована запись разговора верховного представителя ЕС по международным делам Кэтрин Эштон с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом. Из беседы было ясно: стреляли снайперы оппозиции. В 2018 году открылись новые свидетельства, подтверждающие это.

Радикалы громят здание Россотрудничества в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Нацисты против барыг: борьба нанайских мальчиков
РИА Новости опубликовало интервью с грузинскими снайперами с Майдана — Кобой Нергадзе и Александром Ревазишвили. Они утверждают, что вопрос о стрельбе обсуждался c Андреем Парубием и Сергеем Пашинским — сейчас спикером Верховной рады и главой комитета Рады по обороне и безопасности соответственно. Инструктировал стрелков некий бывший американский военнослужащий Кристофер Брайн. Оружие в здания консерватории и гостиницы "Украина" принес лично Пашинский в сопровождении неизвестных. В день массовых расстрелов Пашинский сам вел огонь из автомата. Из карабина "Сайга" стрелял Владимир Парасюк — в тот момент "сотник" Майдана, а потом офицер батальона "Днепр" и народный депутат Украины.

"В основе нынешней украинской власти — кровь и ложь", — говорил бывший украинский премьер Николай Азаров.

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© РИА Новости . Ruptly
"Цель — как протестующие, так и силовики". Грузинские снайперы о Майдане

Как сдался Янукович

Последовавшие после массовой бойни события стали коллапсом украинской государственной системы. Загнанный в угол, президент Янукович фактически отказался от сопротивления. Двадцать первого февраля он подписал с представителями оппозиции Соглашение об урегулировании политического кризиса: в стране назначались досрочные президентские выборы. Радикальную часть майдановцев — группировку "Правый сектор"* — частичная капитуляция Януковича не устроила.

© РИА Новости / Михаил МаркивПерейти в фотобанкПодписание соглашения об урегулировании кризиса на Украине. 21 февраля 2014
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Подписание соглашения об урегулировании кризиса на Украине. 21 февраля 2014

Сдававшейся власти пригрозили продолжением насилия, если президент не подаст в отставку. Вечером 21 февраля Янукович де-факто выполнил это требование. Политик покинул Киев.

Пресс-конференция Правда о расстреле Небесной сотни в МИА Россия сегодня. 19 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Грузинские снайперы с Майдана опасаются за свою жизнь
На Украине воцарился хаос. Оппозиционные активисты по собственному усмотрению смещали власть в регионах, захватывая государственные учреждения. Уже не управлявший страной Янукович де-юре отказывался признавать поражение. Власть досталась лидерам майданного движения, действовавшим без всяких на то легальных оснований.

 

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве

Силы правопорядка покинули правительственный квартал, немедленно занятый оппозицией. Смещение власти было закреплено. В условиях, когда местонахождение президента не было известно, а его сторонники не сопротивлялись, Андрей Парубий объявил, что оппозиция полностью контролирует Киев.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19 февраля 2014
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19 февраля 2014
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве

 

 

 

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