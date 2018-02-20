Обама был слишком слаб, чтобы надавить на Россию, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп гораздо жестче ведет себя в отношении России, чем его предшественник Барак Обама, заявила журналистам пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

"Он (Трамп) за год вел себя жестче, чем президент Обама за восемь лет. Он ввел санкции, закрыл три дипломатических объекта, укрепил нашу армию", — заявила Сандерс.

Кроме того, по ее словам, Россия недовольна тем, что Трамп наладил экспорт энергоресурсов в Европу и "вооружил Украину".

"Обама был слишком слаб и не мог оказать давление на Россию", — заключила Сандерс.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует предполагаемое вмешательство России в выборы в США, которое опровергают в Москве, а также слухи о "связях Трампа с Россией", которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.