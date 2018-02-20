МИД ДНР: закон о реинтеграции нивелирует возможность выполнения "Минска-2"

ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса фактически нивелирует возможность выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта, заявила журналистам во вторник и. о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"Вступление его (закона о реинтеграции — ред.) в силу фактически нивелирует возможность реализации мирного плана урегулирования конфликта, поскольку он напрямую запрещает выполнение отдельных политических пунктов и легализует насилие. Таким образом, Украина находится в политическом и правовом тупике", — отметила Никонорова.

Она считает, что принятие такого закона не позволит Киеву избежать ответственности за применение армии против народа Донбасса.

"Всем гражданским и военным официальным лицам, ответственным за применение армии против народа Донбасса, придется отвечать перед законом. Они не снимут с себя ответственность, принимая "задним числом" закон, который, как им кажется, их спасет в будущем", — сказала Никонорова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.