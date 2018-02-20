Багдад ожидает участия компаний из России в восстановлении Ирака

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Багдад ожидает участия российских компаний в восстановлении экономики Ирака, благодарен российской стороне за готовность поддержать страну в этом процессе, заявил во вторник посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

Международный инвестиционный форум по послевоенному восстановлению Ирака прошел на прошлой неделе в кувейтской столице. В масштабном мероприятии участвовали представители более 70 государств и свыше 1,4 тысячи компаний. Россию на форуме представлял вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Российская сторона подтвердила готовность оказать поддержку Ираку", — заявил посол.

"Очень надеемся, что поддержка продолжится, учитывая, что и российские компании тоже выразили реальную готовность принять участие в восстановлении Ирака… Мы очень ожидаем участия России", — добавил он.

"Я хотел бы поблагодарить российское руководство за поддержку, оказанную Ираку. Россия была истинным партнером Ирака в борьбе с терроризмом в рамках совместного центра, а также в рамках консультаций по безопасности", — сказал Мансур Хади.

По его словам, представители российского бизнеса интересуются возможностями инвестиций в Ирак, и Багдад рассчитывает на представительное присутствие российского бизнеса в стране.

Посол также сообщил, что на восстановление разрушенной экономики Ирака из-за действий ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) потребуется свыше 88 миллиардов долларов.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.