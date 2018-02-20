В Казахстане рассказали, как латиница повлияет на отношения с Россией

АСТАНА, 20 фев – РИА Новости. Перевод казахского языка на латинский алфавит никак не повлияет на отношения Казахстана и России, сказал советник министра культуры и спорта Гарифолла Есим.

В ноябре прошлого года российский депутат Алексей Журавлев заявил, что Госдума должна обратиться к коллегам из Казахстана и выразить свою озабоченность по поводу решения Астаны перейти на латиницу. По словам депутата, в Казахстане проживает огромное количество русскоязычных граждан, права которых в настоящий момент никак не ущемляются, "но завтра могут возникнуть конфликты", и тогда настанет необходимость "вмешиваться".

"Это их точка зрения. Наша точка зрения: мы никуда не денемся, у нас семь тысяч километров общей границы, совместная тысячелетняя история. Зачем нам уходить? Когда через русский язык мы получаем мировые каналы, ценности. Только глупый человек может пойти на это дело", — приводи слова Есима Sputnik Казахстан.

Он напомнил, что еще казахский писатель Абай 150 лет тому назад переводил труды российских поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

Президент Нурсултан Назарбаев 19 февраля 2018 года утвердил новый вариант казахского алфавита на латинской графике. В нем 32 буквы и нет апострофов.

Перевод казахского языка на латиницу планируется завершить к 2025 году.

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