Спецпрокурор США обвинил адвоката по делу Тимошенко в даче ложных показаний

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения в даче заведомо ложных показаний адвокату Алексу ван дер Зваану.

В 2012 году ван дер Зваан работал в юридической фирме, которая оказывала содействие Минюсту Украины по делу экс-премьера страны Юлии Тимошенко.

Из обвинительного заключения следует, что в ноябре 2017 года адвокат умышленно предоставил агентам ФБР ложную информацию о своих контактах с неким "лицом А" и Риком Гейтсом, бывшим советником в предвыборном штабе Дональда Трампа.

Следствие установило, что он удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее в офис спецпрокурора. Подобные действия в США считаются уголовным преступлением.

В конце октября Мюллер обвинил Гейтса и бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины. Также Манафорту и Гейтсу вменяется то, что они не зарегистрировались для этого в качестве иностранных агентов.