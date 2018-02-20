В Одессе из-за ложного сообщения о минировании суда эвакуировали 50 человек

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Правоохранители не нашли взрывчатку в здании Приморского районного суда Одессы, в ходе проверки эвакуировали 50 человек, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Ранее во вторник пресс-служба полиции сообщила, что правоохранители проверяют сообщение о минировании здания суда.

"Проверка завершена. Во время ее проведения были эвакуированы 50 человек. Взрывоопасных веществ или устройств не обнаружено", — говорится в сообщении полиции.

Верховная рада Украины в 2012 году в связи с увеличением числа ложных сообщений о минировании ужесточила уголовную ответственность за такое нарушение, теперь за него предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет.