Иракский посол не видит возможности для создания американских баз в стране

Посол Ирака в России Хейдар Мансур Хади заявил, что в обозримом будущем нет возможности для размещения военных баз США в Ираке.

"В Ираке нет как такого американского присутствия, есть советники, согласно общим договоренностям… Мы подписали ранее с США соглашение о выводе сил, поэтому в ближайшее время возможности для создания баз в США в Ираке нет"- сказал посол.