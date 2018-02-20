ГПУ будет настаивать на допросе Саакашвили по делу о событиях на Майдане

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Генпрокуратура Украины будет настаивать на допросе экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в киевском суде по делу о гибели людей в ходе массовых беспорядков в феврале 2014 года, сообщил во вторник на пресс-конференции начальник департамента специальных расследований Сергей Горбатюк.
Власти Украины ранее выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. При этом политик был официально вызван в Святошинский районный суд Киева в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане в 2014 году. Он должен был пояснить так называемую версию грузинских снайперов.
"Эта работа запланирована, чтобы все-таки Саакашвили был допрошен в суде, потому что только непосредственное восприятие судом показаний может использоваться как доказательство в судебном порядке", — сказал Горбатюк.
Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у Кобы Нергадзе, Александра Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.