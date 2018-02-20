Люди не отказывались от европейских ценностей, выбирая Brexit, заявил Дэвис

ЛОНДОН, 20 фев – РИА Новости. Голосуя за Brexit, люди не отказывались от европейских ценностей, а выбрали контроль над собственным будущим, убежден министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

"Это не было и никогда не будет отказом от европейских идеалов, общих ценностей и цивилизации. Когда мы присоединились к европейскому сообществу, то речь шла об участии в экономической организации, которая с тех пор изменилась в том, что, возможно, работает для многих европейских наций, но не работает для Великобритании", — сказал Дэвис, выступая во вторник с речью в Австрии.

По словам министра, речь не идет о том, чтобы нивелировать ЕС.

"Наш референдум был выбором движения вперед: решение уйти от общего суверенитета в пользу большего контроля за нашей собственной судьбой", — указал британский политик.

На референдуме по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза в 2016 году 51,9% граждан (17,4 миллиона человек) проголосовали за Brexit, 48,1% граждан (16,1 миллиона человек), принявших участие в референдуме, проголосовали за то, чтобы страна оставалась в составе ЕС. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.