Подозреваемый в коррупции глава ЦБ Латвии не намерен уходить в отставку

РИГА, 20 фев – РИА Новости. Президент Банка Латвии (центробанка) Илмар Римшевич, задержанный Бюро по борьбе с коррупцией по подозрению в получении взятки, заявил, что не намерен уходить в отставку.

"Я принял решение продолжить выполнять свои обязанности на посту главы Банка Латвии", — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Накануне после окончания 48-часового срока задержания Римшевича выпустили из полицейского изолятора под залог в размере 100 тысяч евро. Антикоррупционное бюро запретило ему занимать должность.

Римшевич подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Как заявляли в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), размер взятки составлял не менее 100 тысяч евро.

Ранее сотрудники KNAB провели обыски в рабочем кабинете и дома у Римшевича. Также правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован. Как сообщал портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, требовали взятки, в частности, у кредитных учреждений.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.