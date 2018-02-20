Подозреваемый в коррупции глава ЦБ Латвии не намерен уходить в отставку

РИГА, 20 фев – РИА Новости. Президент Банка Латвии (центробанка) Илмар Римшевич, задержанный Бюро по борьбе с коррупцией по подозрению в получении взятки, заявил, что не намерен уходить в отставку.
"Я принял решение продолжить выполнять свои обязанности на посту главы Банка Латвии", — сказал он на пресс-конференции во вторник.
Накануне после окончания 48-часового срока задержания Римшевича выпустили из полицейского изолятора под залог в размере 100 тысяч евро. Антикоррупционное бюро запретило ему занимать должность.
Римшевич подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Как заявляли в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), размер взятки составлял не менее 100 тысяч евро.
Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, требовали взятки, в частности, у кредитных учреждений.
KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.