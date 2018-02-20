В ЛНР за участие в боях у Дебальцево наградили более 140 медиков

ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Более 140 медиков, принимавших участие в боестолкновениях в районе Дебальцево зимой 2015 года, наградили в самопровозглашенной Луганской народной республике.
"В то нелегкое время в 2015 году наши медики наряду с военными принимали активное участие в событиях и спасли не одну сотню жизней. Они с честью выполнили свой долг. Они приобрели определенный опыт, на сегодняшний день, несмотря на наше нелегкое время, они готовы выполнять любые задачи. Сегодня по поручению и. о. главы ЛНР Пасечника Леонида Ивановича мы отметили их, вручили государственные награды", — заявил журналистам на церемонии награждения и.о. министра здравоохранения Павел Ляскевич.
По его словам, награды получили 142 человека. Медработникам вручали медали "За спасение жизни", памятные знаки "Милосердие" и благодарности от и.о. главы ЛНР.
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