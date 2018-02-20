В ЛНР за участие в боях у Дебальцево наградили более 140 медиков

ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Более 140 медиков, принимавших участие в боестолкновениях в районе Дебальцево зимой 2015 года, наградили в самопровозглашенной Луганской народной республике.

В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где украинские силовики оказались в окружении ополченцев. Долгое время такое положение вещей не признавалось руководством Украины. Позднее власти Украины вынуждены были заявить о "плановом отводе частей" из Дебальцево.

"В то нелегкое время в 2015 году наши медики наряду с военными принимали активное участие в событиях и спасли не одну сотню жизней. Они с честью выполнили свой долг. Они приобрели определенный опыт, на сегодняшний день, несмотря на наше нелегкое время, они готовы выполнять любые задачи. Сегодня по поручению и. о. главы ЛНР Пасечника Леонида Ивановича мы отметили их, вручили государственные награды", — заявил журналистам на церемонии награждения и.о. министра здравоохранения Павел Ляскевич.

© РИА Новости 142 медика наградили в ЛНР за оказание помощи участникам Дебальцевских боев. 20 февраля 2018 © РИА Новости 142 медика наградили в ЛНР за оказание помощи участникам Дебальцевских боев. 20 февраля 2018

По его словам, награды получили 142 человека. Медработникам вручали медали "За спасение жизни", памятные знаки "Милосердие" и благодарности от и.о. главы ЛНР.

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