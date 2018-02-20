Доха не намерена ущемлять свой суверенитет, заявил глава МИД Катара

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

ДОХА, 20 фев — РИА Новости. Катар не пойдет на переговоры с соседними странами, которые разорвали с ним отношения, за счет ущемления своего суверенитета, заявил во вторник, выступая перед депутатами парламента зампремьера, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

Накануне министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр в интервью телеканалу CNBC заявил, что Катар предпринял отдельные шаги для урегулирования конфликта с арабскими странами, но их недостаточно. По словам министра, Катар знает, чего от него ожидают.

"Любой диалог со странами, установившими блокаду Катара, не будет идти за счет суверенитета Катара, необходимо заключение соглашения об основных принципах диалога, сопровождаемого четким механизмом решения конфликтов", — сказал Аль Тани.

"Мы восемь месяцев пытались начать диалог, но установившие блокаду страны закрыли дверь для диалога, и сейчас с нашей стороны нет попыток, но мы приветствуем любые конструктивные усилия в этом направлении", — добавил министр.

По его словам, Катар принял стратегическое решение — отвечать на этот кризис цивилизованным и правовым образом и не повторять шаги соседних стран в отношении подданных Катара.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром в июне прошлого года, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение. В ответ на устроенную соседними странами блокаду Катар заявил, что его успехи стали причиной кризиса.