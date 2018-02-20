США хотят созвать встречу стран Залива по поводу Катара

ДОХА, 20 фев — РИА Новости. США не перестают прикладывать усилия для созыва встречи в Кэмп-Дэвиде с участием шести стран Персидского залива с целью урегулирования кризиса вокруг Катара, сообщил во вторник депутатам парламента министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

"Сейчас нет никаких новых сценариев, кроме усилий США, все еще связанных с созывом встречи в Кэмп-Дэвиде. США контактируют с нами относительно предложений по решению кризиса", — отметил министр.

По его словам, Катар еще не получал приглашения на эту встречу, но, если оно поступит, примет его.

В июне прошлого года арабские страны, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Бахрейн, разорвали дипотношения с Дохой, обвинив ее в поддержке терроризма. Для решения кризиса вокруг Катара США пытались организовать встречу лидеров шести стран Персидского залива, но им пока так и не удалось это сделать.