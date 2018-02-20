США хотят созвать встречу стран Залива по поводу Катара

ДОХА, 20 фев — РИА Новости. США не перестают прикладывать усилия для созыва встречи в Кэмп-Дэвиде с участием шести стран Персидского залива с целью урегулирования кризиса вокруг Катара, сообщил во вторник депутатам парламента министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
По его словам, Катар еще не получал приглашения на эту встречу, но, если оно поступит, примет его.
В июне прошлого года арабские страны, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Бахрейн, разорвали дипотношения с Дохой, обвинив ее в поддержке терроризма. Для решения кризиса вокруг Катара США пытались организовать встречу лидеров шести стран Персидского залива, но им пока так и не удалось это сделать.