При обстреле со стороны Пакистана в Джамму и Кашмире ранены трое человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев — РИА Новости. По меньшей мере три мирных жителя получили ранения в результате обстрела с подконтрольной Пакистану территории в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщила во вторник полиция штата.

"Пакистан нарушил режим прекращения огня в районе Чуранда в секторе Хаджипир округа Ури. Трое гражданских получили ранения, их эвакуируют в госпиталь. К настоящему времени информация о возможном ущербе имуществу граждан отсутствует", — сказано в сообщении правоохранителей, размещенном в их аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Как информировали в полиции, в ответ на нарушение перемирия военнослужащие индийской армии открыли встречный огонь.

Территория бывшего княжества Кашмир с 1947 года и до сегодняшнего дня остается камнем преткновения в отношениях Индии и Пакистана. В этом регионе нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последнее время число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.