В жилом доме в Ереване прогремел взрыв

ЕРЕВАН, 20 фев – РИА Новости. В жилом доме в Ереване прогремел взрыв, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Жертв и пострадавших нет.

"20 февраля в 05:11 поступил сигнал о том, что на улице Врацакан 10 произошел взрыв", — говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось, что в одной из квартир взрыв полностью разрушил несущую стену и балкон, а также повредил окна на нескольких этажах.

Повреждения получили десять припаркованных во дворе автомобилей.

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа. На место прибыли сотрудники компании "Газпром Армения".

Накануне сообщалось, что один человек пострадал при взрыве на газозаправочной станции на окраине Еревана. По данным МЧС, на территории заправки взорвался баллон маршрутной "Газели".

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