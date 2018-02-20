В Киевской области пьяный мужчина устроил стрельбу по людям

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который устроил в Киевской области стрельбу из автомата по соседям, после чего бросил в их сторону гранаты и пытался уехать на полицейском автомобиле, сообщила пресс-служба МВД Украины, уточнив, что ранее подозреваемый участвовал в военной операции в Донбассе.

"Во дворе, по месту жительства, мужчина в состоянии алкогольного опьянения из автоматического оружия устроил стрельбу и бросил гранаты в сторону своих соседей. В результате взрывов пострадали два человека, которые с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу", — говорится в сообщении. Указывается, что происшествие произошло в понедельник вечером.

По данным МВД, при задержании мужчина бросил гранату и стрелял в сторону полицейских, которые приехали на вызов. После чего мужчина пытался украсть автомобиль полиции и скрыться с места происшествия, но его задержали правоохранители.

Согласно сообщению, задержанным оказался местный житель, который ранее участвовал в военной операции в Донбассе. Полицейские изъяли на месте происшествия 40 гильз калибра 5,45 миллиметра, обломки гранаты "Ф-1", две чеки и два кольца от гранаты, патроны, автомат АК-47, магазины от него и револьвер. Все изъято направлено на экспертизу.

Полиция возбудила уголовные дела по статьям "покушение на преступление", "умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, ведется следствие.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.