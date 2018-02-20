Литовские экономисты отказались признать рост цен главной проблемой страны

ВИЛЬНЮС, 20 фев – РИА Новости. Жители Литвы больше всего беспокоятся из-за роста цен, однако эксперты считают, что главной проблемой экономики страны являются низкие зарплаты, сообщает Sputnik Литва.

"Государство не может выплачивать адекватное вознаграждение учителям, работникам здравоохранения и всем другим работникам государственного сектора в Литве, которых в стране 400 тысяч", — утверждает экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

По его словам, проблему откладывают в долгий ящик и говорят: "Что мы здесь сделаем… Ну, может быть, подкорректируем цены", понимая, что не смогут этого сделать.

По результатам опроса Eurobarometer, ростом цен озабочены 65 процентов жителей республики, при том, что в среднем по ЕС эта проблема волнует лишь 17 процентов населения.

Вместе с тем экономисты заявляют, что средние показатели уровня жизни никогда не были в стране такими высокими, как сейчас.

"В последние 15 лет Литва быстро идет вперед, несмотря на глубокий кризис 2008-2009 годов, уровень жизни догоняет западный. И сегодня ВВП уже составляет около 70 процентов от среднего уровня в Западной Европе. Это на самом деле исторически большая цифра. Мы никогда не были в лучшем положении", — считает экономист банка Danske Bank Рокас Граяускас.

Кроме роста цен, литовцев беспокоят высокие налоги. Глава Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас предлагает снизить НДС до 15-18 процентов. Тогда, по мнению эксперта, "появится возможность конкуренции, возможность снижения всех цен".

Однако другие экономисты высказываются против уменьшения НДС, заявляя, что это даст лишь кратковременный эффект, который со временем поглотит инфляция.

Также эксперты полагают, что снижение или "заморозка" цен приведет к "заморозке" зарплат в госсекторе, поэтому решением проблемы они называют именно повышение доходов.

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