Американское командование извинилось за инцидент с F-16 в Японии

ТОКИО, 20 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Командующий авиабазой Мисава Скотт Джоб принес извинения администрации города за инцидент с истребителем F-16, который вскоре после взлета из-за загоревшегося двигателя сбросил два бака с горючим в озеро Огавара.

Командующий передал свои извинения за то, что "было причинено беспокойство жителям".

Двигатель истребителя F-16 загорелся вскоре после взлета, самолет сбросил два бака с горючим в озеро и вернулся на базу. Информации о пострадавших нет.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра завил, что на озере обнаружены некие обломки, возможно, фрагменты баков, а также на его поверхности разлилось масляное пятно.

Рыболовецкая артель уже объявила о прекращении лова вплоть до тех пор, пока последствия не будут устранены. В момент сброса топливных баков на озере находилось несколько рыболовецких шхун. Баки упали на расстоянии 400 метров от одной из них. При падении, по свидетельству очевидцев, был поднят столб воды высотой до 15 метров, а во льду, которым местами покрылось озеро, — дыру диаметром 10 метров.

Правительство Японии потребовало от американских военных выяснения причин происшедшего и соблюдения всех норм безопасности во избежание повторения подобных инцидентов в дальнейшем.