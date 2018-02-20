В Бангкоке вынужденно сел самолет из-за проблем с двигателем

БАНГКОК, 20 фев – РИА Новости. Пассажирский аэробус авиакомпании Thai International Airways, выполнявший рейс из Бангкока в токийский аэропорт "Нарита", через час после взлета лег на обратный курс и совершил вынужденную посадку в бангкокском аэропорту "Суваннапхум" из-за проблем с одним из четырех двигателей, сообщает авиакомпания на своем youtube-канале.

При посадке в Бангкоке никто из находившихся на борту лайнера пассажиров и членов экипажа не пострадал. Авиакомпания также сообщает, что командир развернул самолет, исходя из стандартных процедур безопасности.