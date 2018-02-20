В Таджикистане задержали около десяти человек, вывесивших флаги ИГ*

ДУШАНБЕ, 20 фев — РИА Новости. Около десятка жителей Вахшского района Хатлонской области Таджикистана задержаны по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией "Исламское государство*, сообщает Sputnik Таджикистан.
Отмечается, что задержания прошли после того, как вечером 16 февраля на крыше домов племянника Саид Абдулло Нури и еще одного жителя села Таджикабад появились флаги ИГ*.
Сейчас правоохранительные органы допрашивают подозреваемых.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Все новости Таджикистана читайте на сайте Sputnik Таджикистан >>