В Таджикистане задержали около десяти человек, вывесивших флаги ИГ*

ДУШАНБЕ, 20 фев — РИА Новости. Около десятка жителей Вахшского района Хатлонской области Таджикистана задержаны по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией "Исламское государство*, сообщает Sputnik Таджикистан.

По данным СМИ, среди них может быть племянник основателя запрещенной в стране партии Исламского возрождения Саид Абдулло Нури.

Отмечается, что задержания прошли после того, как вечером 16 февраля на крыше домов племянника Саид Абдулло Нури и еще одного жителя села Таджикабад появились флаги ИГ*.

Сейчас правоохранительные органы допрашивают подозреваемых.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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