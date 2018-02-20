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В мире

"Травоядная" Европа живет в окружении "хищников", заявила евродепутат

12:3520.02.2018
(обновлено: 13:07 20.02.2018)
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CC BY-SA 4.0 / Sven Tupits / Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. Архивное фотоДепутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Sven Tupits /

ТАЛЛИН, 20 фев – РИА Новости. Подводя итоги завершившейся ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом заявила, что в списке десяти главных рисков безопасности для Европы, названных в докладе конференции, Россия отсутствует. Об этом она рассказала в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" вечером 18 февраля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018 года
© AP Photo / dpa/Sven Hoppe
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"В Мюнхене шла речь о другом, и это другое очень верно — и очень нелестно — сформулировал глава германского МИДа Зигмар Габриэль: как выжить этому травоядному (Европе) в окружении хищников?" — цитирует Тоом Sputnik Эстония.

Она обратила внимание, что немецкий министр к "хищникам" причислил и США, что вынудило эстонские СМИ даже подвергнуть цензуре его выступление:

"К слову, в эстонских СМИ выступление Габриэля подверглось цензуре — по версии Postimees, министр сказал, что от своих друзей и союзников Евросоюза ждет того, чтобы прекратились попытки его раскалывать. Между тем в оригинале цитата Габриэля звучит гораздо жестче: "Никто не должен пытаться расколоть ЕС: ни Китай, ни Россия, и США — тоже нет".

По мнению Тоом, такая самоцензура свидетельствует о неготовности политического истеблишмента ряда стран ЕС критиковать США, но подобное отношение неправомерно проецировать на весь Евросоюз в целом.

"На этом уровне никакого единого Запада не существует. Есть старая Европа, прагматичная и достаточно спокойная. Есть Восточная Европа, для которой статус привилегированного союзника Соединенных Штатов является своего рода компенсацией за экономическую слабость", — сказала Тоом.

Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии. Архивное фото
© AP Photo / Liis Treimann
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По ее мнению, по тому же пути — привилегированного союзника США — идет и британский премьер-министр Тереза Мэй, для которой очень важно в процессе "развода" с ЕС увеличить пространство для маневра и выторговать для Великобритании как можно больше. Очевидно, здесь расчет на то, что перед лицом внешней угрозы сильному союзнику можно многое простить. Недаром в последние месяцы именно Лондон стал в Европе тем центром, откуда нагнетается антироссийская истерия, отметила Тоом.

По мнению депутата Европарламента, в ЕС прекрасно понимают не самые радужные перспективы союза в свете растущей конкуренции и, как следствие, необходимость договариваться с основными игроками на мировом поле:

"Было бы ошибкой предполагать, что в Европе ничего не видят и не понимают. В мюнхенском докладе обозначены четыре главные силы — США, Китай, Россия и ЕС, причем Китай в этой колоде — своего рода джокер, которого мы в своих обсуждениях обходим молчанием. При этом европейцы прекрасно понимают, что к 2050 году, согласно прогнозам, все население ЕС составит 5% населения Земли, а срок жизни "согласованного миропорядка", как показывает история, лет сто. Так что договариваться о будущем устройстве надо уже сегодня".

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Kanakis
Эта «травоядная» Европа, за последние 25 лет чуть ли не в два раза расширила свои границы, а теперь, так кокетливо, ой не раскалывайте нас, пожалуйста.
12:56
20.02.2018
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