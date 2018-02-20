В Киеве начали извлекать из здания пули, выпущенные на Майдане в 2014 году

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Начальник отдела департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской сообщил, что власти приступили к высотным работам по извлечению пуль из здания отеля "Украина" в центре Киева, которые были выпущены в ходе противостояния правоохранителей и сторонников Евромайдана в феврале 2014 года.

По его словам, только в феврале Генпрокуратура оплатила одному из предпринимателей услугу по поиску и извлечению пуль в здании отеля "Украина".

"Сейчас идут высотные работы по извлечению этих пуль из домов. <…> Хочу отметить, что в отеле "Украина" пули искались и в первые дни, но, по правде говоря, без привлечения высотных работ, то есть менее качественно", — цитируют Донского "Украинские новости" во вторник. По словам прокурора, работы начались так поздно из-за того, что в деле о событиях на майдане Незалежности много эпизодов.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Столкновения, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и коктейли Молотова, повлекли десятки жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.