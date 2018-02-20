Посол призвал найти внешних игроков, мешающих урегулированию в Ливии

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Нужно выявить внешних игроков, которые препятствуют урегулированию в Ливии, заявил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов в ходе международной конференции "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях", организованной дискуссионным клубом "Валдай".

"Нам нужно активизировать общение внешних акторов и все-таки выявить, кто на сегодняшний день в Ливии препятствует соглашениям, это примерно одни и те же, как внутренние, так и внешние акторы, которые постоянно в момент того, как ливийцы подходят к какому-то результату, препятствуют заключению окончательного договора. Мы видим и попытки вмешательства извне, они подстрекают и усиливают конфликт в Ливии", — сказал Деньгов.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами. Хафтар посетил Россию в августе.