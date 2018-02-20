НАТО отгораживается от всего мира и не видит реальных угроз, заявил Косачев

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Дискуссия на Мюнхенской конференции по безопасности показала, что НАТО не видит реальных угроз, отгораживаясь от всего мира, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Дискуссия большей частью касалась того, как им там внутри НАТО обеспечить их безопасность по отношению к окружающему миру. И эта инерция мышления играет злую шутку с организаторами, потому что заданность, направленность дискуссии приводит к тому, что возникает ложная оценка угроз", — сказал парламентарий в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Косачев подчеркнул, что угроза международного терроризма направлена не против стран НАТО, это глобальная угроза. "И в этом смысле прорывов не было, не было новых интересных моментов", — сказал сенатор, анализируя итоги конференции.

Он также отметил, что изменились настроения внутри альянса в плане американо-европейского взаимодействия: если год назад в ходе Мюнхенской конференции, которая проходила после инаугурации Дональда Трампа, чувствовалось некое замешательство у европейских политиков, то теперь европейцы свои настроения изменили.

"Новые американцы", представляющие новую администрацию Белого дома, также научились произносить правильные мантры, что евроатлантическая солидарность сохраняется, и что при Трампе ничего не меняется. Правда, платить предлагается больше европейцам. Вместе с тем, европейцы также перестроились и стали выдвигать собственные инициативы по созданию европейской системы безопасности", — пояснил Косачев.

По мнению сенатора, все дискуссии, которые велись в отношении России, были в "черно-белых тонах". "По мнению представителей альянса, наша страна максимально проблемная, непредсказуемая, Россия, которая пытается воссоздать советскую империю, которая пытается вмешиваться в дела своих соседей и по всему миру. Такая страна, по их мнению, должна находиться под постоянным контролем", — сказал законодатель.

Косачев выразил сожаление в связи с тем, что такая позиция делает невозможным коллективное сотрудничество в сфере безопасности.