В Польше создали межведомственную группу по борьбе с пропагандой фашизма

ВАРШАВА, 20 янв – РИА Новости. Межведомственную группу по противодействию пропаганде фашизма и других тоталитарных режимов создали в Польше, сообщила журналистам пресс-секретарь правительства Польши Иоанна Копчиньска.
Ранее с просьбой создать такую группу к премьер-министру Польши обратился глава МВД.
"Создана межведомственная группа по борьбе по борьбе с проявлениями фашизма и других тоталитарных идеологий: мы хотим выработать лучшие решения, которые можно будет применять на практике", — сказала Копчиньска.
В состав межведомственной группы войдет представители министерства иностранных дел, внутренних дел и администрации, юстиции, культуры и национального наследия, полиции, пограничной службы, Агентства внутренней безопасности, прокуратуры.
К ее работе будут допущены правозащитники.