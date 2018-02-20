КСИР сообщил о нахождении обломков иранского самолета

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что вертолеты иранских военных установили местонахождение обломков самолета ATR, потерпевшего крушение в воскресенье в центральной части страны, сообщает телеканал Press TV.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, в воскресенье пропал с радаров примерно спустя 50 минут после начала полета. Самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту находились 66 человек: 60 пассажиров, среди которых был один ребенок, и шесть членов экипажа. Все они, по предварительной информации, погибли.

Официальный представитель КСИР Рамезан Шариф заявил во вторник, что фрагменты самолета обнаружены в районе горного хребта Дена.

Авиакомпания Aseman Airlines подтвердила обнаружение обломков.

Во вторник источник в министерстве транспорта Исламской республики Иран сообщил РИА Новости, что часть обломков воздушного судна была обнаружена рядом с районом Денгезлю. Неназванный представитель управления гражданской авиации Ирана тогда заявил, что ведомства пока не может подтвердить эту информацию.

По данным управления гражданской авиации, пилот не сообщал о нештатной ситуации на борту, аварийный радиомаяк также не подавал сигналов после аварии. Вместе с тем министр связи и массовых коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми подтвердил, что после крушения самолета один из телефонов пассажиров был включен и передавал сигналы. По данным центра по чрезвычайным ситуациям провинции Исфахан, сигналы телефона были зафиксированы в районе горного хребта, куда в воскресенье не смог добраться вертолет экстренной службы.