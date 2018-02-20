КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на развертывание миротворческой миссии ОНН в Донбассе понадобится минимум 6-10 месяцев с момента, как будет принято политическое решение об этом.

"Если будет принято политическое решение, то, как правило, в ООН на развёртывание миссии, и это достаточно масштабная миссия, потребуется 6-10 месяцев, как минимум. Не исключено, даже больше", — цитирует Климкина агентство УНИАН.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".