В британском парламенте первая женщина-герольдмейстер приступит к работе

ЛОНДОН, 20 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Первая в 650-летней истории палаты лордов женщина-герольдмейстер Сара Кларк приступит к работе в британском парламенте во вторник.

Королева Великобритании Елизавета II одобрила назначение Кларк герольдмейстером (или как еще называют эту должность "приставом черного жезла") в ноябре прошлого года, до этого она была директором Уимблдонского теннисного турнира и главой Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

"Кларк будет официально представлена в палате лордов во вторник… Она примет пост от Дэвида Лики", — сообщили РИА Новости в аппарате парламента.

Одной из главных задач герольдмейстера является сбор парламентариев для тронной речи королевы при открытии парламента. За несколько минут до прибытия королевы с супругом в Вестминстерский дворец в палату общин отправляется "пристав черного жезла", который становится посланником королевы каждый раз, когда присутствие депутатов требуется в верхней палате парламента.

По традиции дверь зала палаты общин захлопывается прямо перед носом посланника, и он вынужден трижды стучать своим жезлом, чтобы ему открыли. Тем самым палата общин напоминает о своей независимости. После этого часть депутатов нижней палаты приглашается в зал палаты лордов на тронную речь монарха.