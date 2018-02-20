Лавров рассказал о феномене Виталия Чуркина

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, в чем заключался феномен постоянного представителя страны при ООН Виталия Чуркина, который скоропостижно скончался год назад, 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.

Канада и Сербия

В фильме Сергея Брилева на телеканале "Россия 1" министр отметил, что это был "талантливый человек, выдающийся дипломат, энергичный, креативный и смелый".

"Мы очень тесно общались с Виталием Ивановичем Чуркиным, когда были назначены заместителями министра иностранных дел. Я занимался ооновской проблематикой и СНГ, а он курировал европейское направление", — сказал Лавров.

"Пока в течение длительного периода я был в Нью-Йорке, он успел побывать послом в Брюсселе и Канаде", — добавил министр.

ООН и Арктика

"Но, наверное, один из самых ярких эпизодов в его карьере, это когда он был специальным представителем на Балканах и внёс огромный вклад в урегулирование кризиса в этом регионе – в достижение Дейтонских соглашений и обеспечение законных прав Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Ему даже подарили участок земли в Республике Сербской (он так там ни разу, по-моему, и не побывал)", — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, Чуркин был "одним из наших самых талантливых дипломатов, ярким во всех своих действиях и раскрылся полностью в Совете безопасности ООН".

"До того когда я стал министром, он работал послом по особым поручениям – занимался сотрудничеством в Арктике (Арктический совет, Совет Баренцева и Евроарктического региона и другие сходные субрегиональные организации). Но мне показалось очевидным, что это было для него маловато", — сказал глава МИД России.

Как рассказал министр, он был очень рад тому, что президент Владимир Путин сразу поддержал назначение Чуркина на должность постоянного представителя России при ООН, "где его талант раскрылся всеми своими гранями". Никаких сомнений по поводу новой кандидатуры у Лаврова, по его словам, не было.

"Его очень любили и до сих пор вспоминают в Нью-Йорке, это наше дипломатическое наследие", — подчеркнул Лавров.

Чуркин занимал должность постпреда России при ООН с 8 апреля 2006 года.